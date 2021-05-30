زلزال بقوة4.7 درجات يضرب ايران

2021/05/30 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

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ضرب زلزال بقوة اربع درجات وسبعة اعشار الدرجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة شوقان في محافظة خراسان شمال شرقي إيران.

وكالة فارس الإيرانية للأنباء نقلت عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال وقع في الساعة الواحدة وسبع وأربعين دقيقة فجر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي، وبعمق عشرة كيلومترات من سطح الأرض، في حين لم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن الاضرار التي تسبب بها الزلزال.

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