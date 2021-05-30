واشنطن بوست: العراق محتجز كرهينة من قبل شبكة عابرة للحدود تقودها إيران

2021/05/30 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن بغداد تجد نفسها محاصرة من قبل من شاركوا في دحر داعش, مؤكدة ان تلك الجماعات المسلحة باتت تهدد وجود الدولة العراقية.

واكد التقرير أن العراق محتجز كرهينة من قبل شبكة عابرة للحدود الوطنية تقودها وتسيطر عليها إيران..



مبينا ان تفكك الدولة بات أكثر وضوحا حيث تتعرض الحكومة العراقية الى ضغوط هائلة للاستسلام واظهرت مرة أخرى انها لا تستطيع السيطرة على هذه الجماعات المسلحة.

ويضيف التقرير رغم أنشطة وكلاء إيران في العراق التي تشمل الاتجار بالجنس، وتجارة الأسلحة في السوق السوداء، وتجارة المخدرات غير المشروعة وحقيقة أن الجماعات المسلحة تواصل قصف القواعد العسكرية التي تؤوي القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها، إلا أن السلطات في بغداد عاجزة تماما عن وقفها.

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