التحالف الدولي: مهمتنا استشارية والقوات العراقية تقود الحرب على تنظيم داعــش

2021/05/30 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد التحالف الدولي، الأحد، أن مهمته في العراق لهزيمة داعش تحولت من القتال المباشر الى الدعم الإضافي للقوات العراقية من المشورة والتدريب، فيما أشار إلى أن القوات العراقية هي من تقود المعارك ضد داعش.

وقال المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في التحالف الدولي العقيد واين موراتو لوكالة الأنباء العراقية، إن “مهمة التحالف لم تتغير، نحن متواجدون بدعوة رسمية من الحكومة العراقية للقضاء على داعش وفلوله في أجزاء محددة من العراق وسوريا”.

وأضاف، أن “التحالف يواصل تقديم المعلومات الاستخبارية والمراقبة والاستطلاع والخدمات اللوجستية وتقديم المشورة ويساعد بتمكين القوات الشريكة على المستويين العملي والاستراتيجي”.

وأشار إلى أن “القوات العراقية الآن هي من تقود المعارك بشكل مستقل ضد داعش بانفسهم وبشكل ناجح وبكل تقنية “، مبيناً أن “مهمة التحالف لهزيمة داعش تحولت من مهمة القتال المباشر الى مهمة الدعم الإضافي، من خلال تقديم المشورة والتدريب في كثير من الأحيان على مستوى عالٍ جداً وبعيدة عن القتال على الأرض”.

وتابع، أن “القوات الأمنية العراقية والتحالف هم شركاء وملتزمون بهدف مشترك وهو هزيمة داعش وفلولها ووضع الأسس للمتابعة العملية لزيادة الاستقرار الاقليمي”.

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