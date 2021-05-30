رئيس المخابرات المصرية في الأراضي الفلسطينية لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار

2021/05/30 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل رئيس المخابرات المصرية الأحد إلى الأراضي الفلسطينية لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة، الذي تم بوساطة مصرية بعد نزاع دام استمر 11 يوما.وأكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة على … Readmore

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