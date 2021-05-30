ماكرون يهدد بسحب العسكريين الفرنسيين إذا سارت مالي “باتجاه إسلام راديكالي”

2021/05/30 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” نُشرت الأحد أنّ باريس ستسحب قوّاتها من مالي في حال سار هذا البلد “باتّجاه” تطرف إسلامي بعدما شهدت انقلابا ثانيا خلال تسعة أشهر.وتدعم فرنسا عبر قوة برخان … Readmore

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