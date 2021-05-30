2021/05/30 | 11:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 11 دقیقة

285 مشاهدة

قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، السبت، إن العراق وافق على تحويل 125 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديه إلى بنك أوروبي لشراء 16 مليون جرعة لقاح كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن أردكانيان قال إن المبالغ ستخصص لشراء لقاحات من منظمة الصحة العالمية، ضمن ألية كوفاكس الدولية.

ولم يصدر تأكيد من المسؤولين العراقيين بشأن هذه التصريحات.

واشتكت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من فيروس كورونا، من أن العقوبات تمنعها من دفع مبالغ لشراء اللقاحات.

وأثناء إجراء محادثات مع القوى العالمية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، طالبت طهران بالإفراج عن 20 مليار دولار من عائداتها النفطية التي تقول إنها مجمدة في دول مثل العراق وكوريا الجنوبية والصين بسبب العقوبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني يكشف عن موافقة العراق على إطلاق مبلغ مالي كبير لهم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إيراني يكشف عن موافقة العراق على إطلاق مبلغ مالي كبير لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).