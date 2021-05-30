الرافدين تمنح قروض تصل الى 25 مليون دينار للمواطنين بهذه الشروط

2021/05/30 | 11:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرافدين، الاحد، ان منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من اصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى تصل الى 25 مليون دينار.

وذكر المصرف في بيان ورد تلقى NRT عربية، نسخة منه،(30 أيار 2021)، انه "تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار، تماشيا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعما للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة".

ودعا المصرف، "المواطنين اصحاب المحال والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مؤكدا ان "مدة تسديد القرض 5 سنوات اي بواقع 60 شهرا".

N.A

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