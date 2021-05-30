صحة السليمانية: هناك اقبال جيد على منافذ التلقيح

2021/05/30 | 11:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، يوم الاحد 30/5/2021 وجود اقبال جيد على منافذ التلقيح لاستلام اللقاحات المضادة لفايروس كورونا.

وقال الدكتور صباح هورامي المدير العام لصحة محافظة السليمانية خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: هناك اقبال جيد من قبل المواطنين على منافذ التلقيح لاستلام اللقاحات المضادة لفايروس كورونا

واضاف: ان جميع اللقاحات المتوفرة هي آمنة وصنعت من قبل شركات عالمية ورصينة، داعيا المواطنين الى التوجه الى منافذ التلقيح واستلام اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

واضاف: لم نسجل اية اعراض جانبية لدى الملقحين نعم وهناك اعراض بسيطة تحدث لدى الشخص الملقح وهي نفس الاعراض التي تظهر في جميع انحاء العالم ولن نسجل اية اعراض اخرى.

وقال: ان مرض العفن الاسود ليس مرضا خطيرا وهو عبارة عن اعراض تظهر لدى المصابين بفايروس كورونا وهناك حالات سجلت في محافظة السليمانية لكنها ليست خطيرة.

PUKmedia خاص

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