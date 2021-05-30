دراسة: خمسة أعراض تلازم مرضى كورونا بعد شفائهم

2021/05/30 | 11:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحسن معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد - 19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، لكن البعض يستمر في ملاحظة عوارض مزمنة لفترة طويلة، وذلك بحسب دراسة نشرتها منصة "تايلور وفرانسيس" لنشر الأبحاث والدراسات.

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