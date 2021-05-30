2021/05/30 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، إن لجنة النزاهة النيابية، اثبتت هدر بقيمة 140 مليون دولار من قبل شركة سومو، في احد العقود.

وأضاف الكلابي، خلال مداخلته في جلسة البرلمان واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن اللجنة قامت بتسليم ملفات هذا العقد إلى وزير النفط احسان عبد الجبار، والذي اكد انه سيقوم بسحب يد مدير عام شركة سومو، مؤكدا أن اللجنة تريد استضافة وزير النفط حول حقل المنصورية وانبوب تصدير النفط إلى ميناء العقبة.

ونوه إلى أن شخصيات حكومية خلال فترة قبل العيد وحتى الان، تجري صفقات فساد، داعيا مجلس النواب إلى إيقاف هذا الفساد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية: سومو اهدرت 140 مليون دولار في عقد واحد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية: سومو اهدرت 140 مليون دولار في عقد واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).