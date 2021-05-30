تعرف على طريقة استرداد رسائل فيسبوك المحذوفة

2021/05/30 | 12:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يواجه الكثير من الناس مشكلة في حذفهم بالخطأ رسائل من على تطبيق “فيسبوك ماسنجر”، وعدم تمكنهم من استعادتها.ولكن يوجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها استعادة رسائلك المحذوفة، والتي حددها موقع “ميك يوز أوف” التقني المتخصص.استعادة الرسائل المحذوفة من أرشيف فيسبوك يمكن استعادة رسائلك المحذوفة من أرشيف فيسبوك، التي ربما تكون […]

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