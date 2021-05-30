بعد النزاع العشائري الدامي.. الرد السريع ’تصطاد’ 12 مسلحاً في ميسان

2021/05/30 | 12:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، القبض على 12 متهماً بحوزتهم أسلحة خفيفة، بمحافظة ميسان.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 أيار 2021)، إنه "تمكن فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة التابع إلى فرقة الرد السريع وبعد اخذ الموافقة القضائية، من إلقاء القبض على ١٢ متهماً في منطقة الدواجن ضمن نهر سعد في محافظة ميسان".

وأضافت، "جاءت عملية القبض بعد ورود معلومات دقيقة عن مكان تجمع المتهمين، وبحوزتهم أسلحة خفيفة، اذ تم تسليمهم الى قيادة شرطة محافظة ميسان وتسليم المضبوطات اصولياً".

وألقت قوات الرد السريع، في وقت سابق، القبض على ثلاثة متهمين بنزاع عشائري.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 أيار 2021)، إنه "تمكنت مفارز اللواء الرابع التابع إلى فرقة الرد السريع، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بسبب نزاع عشائري راح ضحيته طفل وثلاثة جرحى، إضافة إلى خسائر مادية في بعض الدور السكنية".

وأضافت، "حيث تمت العملية في قضاء المجر بمحافظة ميسان، وتم تسليمهم الى جهة الطلب اصولية".

وأول أمس نشب نزاع عشائري في محافظة ميسان، لأسباب تتعلق بخلاف حول مبلغ مالي قدره "ألف دينار" وفق ما افاد به ناشطون ووسائل إعلام محلية.

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