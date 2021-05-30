في مواجهة التطبيع الرسمي مع العدو الصهيوني تبقى المقاومة الشعبية هي السلاح الأقوى الحلقة الأولى (1/ 2) - حسن خليل غريب

2021/05/30 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب قُدِّمت الدراسة أمام ندوة على الزوم، نظَّمها المؤتمر الشعبي العربي مساء 29/ 5/ 2021، تحت عنوان (العدوان الصهيوني وانتفاضة الشعب الفلسطيني لمقاومته).خطة الدراسة:-تمهيد:أولاً: في التلاقي بين مصالح الطبقات الحاكمة في الوطن العربي ومصالح الرأسمالية العالمية.-ثانياً: المخاطر الصهيونية على القضايا العربية والدولية:-ثالثاً: فلسطين قضية قومية عربية وأممية:-رابعاً: مقاومة التطبيع مه ......





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