العراق يحدد موعد التخلي عن الكمامة

2021/05/30 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، موعد

التخلي عن الكمامة.

وأوضح مدير قسم تعزيز الصحة في الوزارة،

هيثم العبيدي، أن "عودة الحياة الى

طبيعتها، وانتهاء ارتداء الكمامات،

يعتمدان على الالتزام بالتعليمات

الصح

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