الكعبي: الكوادر الفنية الوطنية هي اساس بناء الدولة واستمرار الاعتماد على كوادر اجنبية لا يصب بمصلحة البلد

2021/05/30 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الاحد، أن الكوادر الفنية الوطنية هي اساس بناء الدولة واستمرار الاعتماد على الكوادر الأجنبية لا يصب بمصلحة العراق. وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الكعبي، استضاف مدير عام الشركة العراقية للملاحة الجوية ومجلس ادارة الشركة، لبحث ملف ادارة الاجواء العراقية، واستعراض قدرات وقابليات الكوادر الوطنية على ادارة الملف المذكور".وقال الكعبي، خلال الاستضافة التي هي الثانية مع مسؤولي الشركة، بحسب البيان، إن "البعض وللأسف الشديد يشككون وبشكل مستمر بقدرات الكفاءات الوطنية والعاملين في مختلف القطاعات بما فيها إدارة الاجواء، رغم أن القريب والبعيد يشهد بأن العراقيين هم الرواد الأساسيون في منطقة الشرق الاوسط في قطاع الطيران والاجواء، بل ساعدوا بلداناً عديدة على تأسيس هيئات وشركات بهذا الصدد".وأشاد، بـ"الجهود الحثيثة التي بذلت من قبل الكوادر الوطنية العاملة في الشركة العراقية بإعادة تشغيل منظومة الرادار للمنطقة الغربية واضافتها للأجواء، بعد أن كانت خارجها في ظل ادارة الشركة البريطانية (سيركو)".وأضاف، أن "الادارة الوطنية نجحت بتعظيم واردات مالية لخزينة الدولة بلغت اكثر من (7) مليارات دينار عراقي خلال فترة الاربعة أشهر الاولى من العام الحالي وكذلك تمكنهم من اضافة ما يزيد على (100) طائرة تعبر الاجواء العراقية يوميا وهذا إنجاز يحسب لهم".ونوه، بأنه "سبق لمجلس النواب أن طلب وبشكل رسمي من مجلس الوزراء عدم المضي في تجديد العقد المبرم مع الشركة البريطانية المذكورة والذي انتهى بتاريخ 31/12/2020، وتسلمت الكوادر الوطنية وبشكل فوري محل خبراء الشركة الاجنبية ونجحوا في ادارة هذا الملف، من دون أي معوقات فنية أو إدارية, معتمدين على الخبرات المتراكمة والكفاءات الفنية العراقية التي لا تقل خبراتها عن أي خبرات عالمية، والتي كانت تعمل في وقت التعاقد مع الشركة البريطانية (سيركو)".ودعا الكعبي، وزارة النقل والحكومة الى "الاعتماد على الكوادر الوطنية في هذه الشركة وكافة المؤسسات الحكومية لما لها من فوائد ومميزات منها تطوير الخبرات والحفاظ على موارد العراق حيث إن الشركات الاجنبية تكلف مبالغ طائلة بعكس إدارتها محليا".

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