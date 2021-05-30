القبض على 12 متهماً في ميسان

2021/05/30 | 12:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الأحد، عن القاء القبض على 12 متهماً بحوزتهم أسلحة خفيفة مجتمعين في إحدى مناطق محافظة ميسان.وقالت الخلية في بيان، إن “فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة التابع الى فرقة الرد السريع وبعد حصوله على الموافقة القضائية، تمكن من القاء القبض على ١٢ متهماً في منطقة الدواجن نهر سعد في محافظة […]

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