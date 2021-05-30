الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية تمويل للمستثمرين العراقيين بـ10ملايين دولار

2021/05/30 | 12:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: وقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية تمويل مع المصرف الأهلي العراقي، التابع لمجموعة (كابيتال بنك)؛ لتوفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 ملايين دولار للمستثمرين العراقيين الراغبين في استيراد منتجات من الشركات السعودية.وقال الصندوق …

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