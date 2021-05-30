وبها عبيطٌ صار يحمي عبيطا..قصيدة

2021/05/30 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن كاظم الفتال

لكشت بِكَفِ شُعَيْطِها ومُعَيْطِها**

فشعيط لا ينفكُ يُدني معيطا

والخيطُ إذ جراره عطَّ الرِدا ** لم يلقَ

خياطاً يرطُ مَخِيطا

وتشاعطُ المتشيعطون تشعطاً ** فاحذر إذا

اختارَ الزمانُ

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