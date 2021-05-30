انتشار واسع لذبابة الفاكهة على أشجار المشمش في بساتين كربلاء والجمعيات الفلاحية تطالب بمكافحتها

2021/05/30 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

وزارة الزراعة بمكافحة الآفات التي

تصيب أشجار الحمضيات والنفضيات وفي

مقدمتها أشجار فاكهة (المشمش) التي

تشتهر بزراعتها المحافظة وخاصةً

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