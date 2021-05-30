مؤسسة المراة للتنمية في ميسان

2021/05/30 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مؤسسة المراة للتنمية و التطوير

في محافظة ميسان ، جلسة حوارية بالتعاون

مع جمعية التقوى لحقوق المراة و الطفل

في البصرة ، بعنوان " توسيع نطاق المناطق

المحلية في دمج الاحتياجات النسوية ضمن

اجندة الم

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