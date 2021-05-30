عن فيصل الحسيني في ذكرى رحيله: الزعامة مسؤولية! - نهاد ابو غوش

2021/05/30 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشفي الذكرى العشرين لرحيله، يستحق منا الشهيد فيصل الحسيني، كما يستحق شعبنا كله، أن نتوقف قليلا عند ذكرى هذا القائد المميز، لعل هذه الوقفة تنفع المناضلين والمرابطين، وتنفع شعبنا وكل من يتمسك بهوية القدس ومكانتها لدى عموم الفلسطينيين، وطابعها التاريخي العربي الإسلامي- المسيحي الذي عرفت به عبر كل العصور، ثم إننا جميعا ما زلنا نستشعر غياب فيصل، ونعرف جيدا ما هي الأدوار والوظائف والمهمات ......





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