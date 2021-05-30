روسيا تسجل 9694 إصابة جديدة بكورونا

2021/05/30 | 12:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 9.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات جديدة منذ أكثر من شهرين.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، عن رصدها 9694 إصابة جديدة بالعدوى، (مقابل 9289 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة […]

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