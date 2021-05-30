تركيا تكشف حصيلة عمليتي مخلب “الصاعقة” و”البرق” شمالي العراق

2021/05/30 | 12:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاحد، عن حصيلة عمليتي مخلب “الصاعقة” و”البرق” ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.وذكرت الوزارة، في بيان نقلته الأناضول، واطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

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