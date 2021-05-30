المالكي يعلن عن فشل محاولات لجر الحشد للاصطدام مع القوات الامنية

2021/05/30 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عن وجود محاولات لجهات (لم يسميها)، لجر الحشد الشعبي، للاصطدام مع بعض صنوف القوات المسلحة، وقال "ان هذه المحاولات فشلت".

وقال المالكي في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، ان "محاولة البعض بجر الحشد_الشعبي للاصطدام مع بعض صنوف القوات المسلحة فشلت لان هؤلاء المجاهدين الابطال قد امتزجت دماؤهم في تحرير الارض والانسان استنادا للقانون".

ودعا القوات المسلحة الى "الحذر من اصحاب الفتن والمكائد ويكونوا صفا واحدا هم واخوانهم الحشد كما هم دائما في ميدان القتال".

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