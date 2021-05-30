2021/05/30 | 12:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 12 دقیقة

2028 مشاهدة

حذر زعيم ائتلاف دولة قانون، نوري المالكي، الاحد، القوات المسلحة من "اصحاب الفتن والمكائد"، مؤكدا فشل محاولة جر الحشد الشعبي الى الاصطدام مع صنوف القوات .

وقال المالكي في تغريدة له على تويتر اليوم (30 آيار 2021) انه "فشلت محاولة البعض جر الحشد الشعبي للاصطدام مع بعض صنوف القوات المسلحة لان هؤلاء المجاهدين الابطال قد امتزجت دماؤهم في تحرير الارض والانسان استنادا للقانون".

واضاف انه "على قواتنا المسلحة الحذر من اصحاب الفتن والمكائد ويكونوا صفا واحدا هم واخوانهم الحشد كما هم دائما في ميدان القتال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يعلق على الهجمة ضد الحشد الشعبي ويحذر القوات المسلحة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يعلق على الهجمة ضد الحشد الشعبي ويحذر القوات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).