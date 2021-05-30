صحة السليمانية تتسلم مجموعة من المساعدات الطبية

2021/05/30 | 12:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت منظمتا الامم المتحدة والصحة العالمية مجموعة من المستلزمات الطبية الى صحة السليمانية وادارتي كرميان ورابرين والمخيمات الواقعة في حدود محافظة السليمانية.

وقال الدكتور صباح هورامي المدير العام لصحة محافظة السليمانية خلال مؤتمر صحفي: منذ انتشار فايروس كورونا ولحد الآن تستمر منظمة الصحة العالمية بدعم صحة السليمانية عن طريق توفير المستلزمات الطبية.

واضاف: تسلمنا اليوم مستلزمات طبية كبيرة قدمت كمساعدات من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة ونستطيع الاستفتادة من هذه المساعدات بشكل كبير.

من جانبه، قال نجم الدين احمد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في محافظة السليمانية لـPUKmedia: قدمنا اليوم مجموعة من المستلزمات الطبية الى صحة السليمانية وادارتي رابرين وكرميان والمخيمات الواقعة في حدود محافظة السليمانية.

واضاف: سنجتمع مع المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية لمناقشة الخطط التي تضعها منظمة الصحة العالمية للاعوام المقبلة وستقدم صحة السليمانية مطاليبها الينا لادراجها في الخطة.

PUKmedia خاص-جمال سركتي

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