صحفيو السليمانية يبدأون بتلقي اللقاح المضاد لكورونا

2021/05/30 | 12:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت نقابة صحفيي كوردستان، فرع السليمانية، جميع الصحفيين والاعلاميين الى تلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

وقال كاروان انور سكرتير فرع السليمانية لنقابة صحفيي كوردستان اثناء تلقيه اللقاح المضاد لفايروس كورونا لـPUKmedia: اننا ندعو جميع الصحفيين والاعلاميين بمحافظة السليمانية وادارة رابرين الى تلقي اللقاح في المركز الصحي المخصص للصحفيين في حي بختياري، موضحا، ان صحة السليمانية وافقت على توفير اللقاح للصحفيين، في 2021/4/27.

واضاف: ان الوجبة الاولى من الصحفيين والاعلامين تلقوا اليوم اللقاح المضاد لفايروس كورونا في المركز الصحي في بختياري، مشيرا الى ان المركز خصص 50 لقاح للصحفيين اسبوعيا، لافتا الى ان شروط تلقي اللقاح تشمل امتلاك الصحفي هوية صادرة عن فرع السليمانية لنقابة صحفيي كوردستان، وان يقوم بتسجيل اسمه عبر تطبيق (Kurdvac)، واختيار مركز بختياري الصحي لتلقي اللقاح.

وبامكان الصحفيين مراجعة المركز الصحي في بختياري لتلقي اللقاح من "الاحد ولغاية الاربعاء"، في الاسبوع.

PUKmedia خاص

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