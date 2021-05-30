الهجرة تكشف عن خطتها لتأهيل العوائل العائدة من سوريا

2021/05/30 | 12:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ ياسرعامر

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، عن خطتها لتأهيل العوائل العائدة من سوريا ودمجهم مع المجتمع، فيما أشارت الى أن هذه العوائل ليست من ذوي داعش.

وقالت وزير الهجرة ايفان فائق في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "خلال الأيام الماضية عادت نحو 92 عائلة نازحة الى مناطقهم الاصلية"، مشيرة الى أن "مستشارية الأمن الوطني وقيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع الوزارة تقرر عودة تلك العائلات".

وبينت، ان "دور وزارة الهجرة يكمن في ايواء واغاثة العائلات العائدة من النزوح"، مؤكدة "وضع خطة من قبل الوزارة بالتعاون مع مستشارية الامن الوطن والمنظمات الدولية لتأهيل العائلات ودمجهم مع المجتمع".

وتابعت، "نقدر مخاوف البعض ازاء عودة العائلات، لكنَّ أغلب العائدين هم من الأطفال والنساء وهناك تدقيق امني عالي المستوى، الى جانب عدم وجود اي معوق لعودتهم، لاسيما انهم ليسوا من ذوي داعش بل هم نازحين فقط".

وأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، في 26 ايار الحالي، عودة 94 عائلة من مخيم الهول بعد اكمال التدقيق الأمني، فيما اشارت الى ان تأخر استمرار عودة العائلات النازحة الى نينوى يعود الى التخصيص المالي والتدقيق الأمني وجائحة كورونا.

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