ذي قار.. أمراءة تقتل زوجها بسبب ضربه المستمر لها

2021/05/30 | 12:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قارافاد مصدر امني، اليوم الاحد، باقدام شابة عشرينية على قتل زجها خنقا حتى الموات اثناء نومه في محافظة ذي قار.وقال المصدر ان “شابة تبلغ من العمر 22 عاما قامت بقتل زوجها البالغ 23 عاما اثناء نومه بخنقه بواسطة شال، في منطقة الكرمة ام الودع في محافظة ذي قار”.واضاف انه “وبعد التحقيقات الاولية …

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أمراءة تقتل زوجها بسبب ضربه المستمر لها first appeared on النور نيوز.

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