2021/05/30 | 12:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة القانونية: لم يتلقَ البرلمان أيَّ طلب بشأن التغيير الوزاري) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة القانونية: لم يتلقَ البرلمان أيَّ طلب بشأن التغيير الوزاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).