العراق سادسًا في قائمة الدول السعيدة بالشرق الاوسط

2021/05/30 | 13:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

احتل العراق المرتبة السادسة في ترتيب أسعد دول الشرق الأوسط 2021 حسب مجلة “غلوبال فاينانس” المتخصصة بتصنيف دول العالم.

وذكرت المجلة التي قالت إنها اعتمدت على تقرير الأمم المتحدة حول السعادة في الشرق الأوسط لعام 2021 إلى أن “الأشخاص الذين يعيشون في دول الشرق الأوسط يميلون إلى أن يكونوا إما سعداء للغاية أو غير سعداء للغاية”.

واضافت ان “تقرير السعادة العالمي لعام 2021 يرسم صورة للتطرف في منطقة الشرق الأوسط من ناحية، بعض الدول غنية جدًا ومكتفية تمامًا ومن ناحية أخرى، بعض الدول غير سعيدة لدرجة أنها إما مدفونة في أسفل الترتيب (اليمن) أو مستبعدة كليًا (سوريا، التي لا يوجد تقييم لها).

وأشارت إلى أنه “من المحتمل أن تكون الحرب هي العنصر الأسوأ لسعادة الإنسان”، مبينة أن “الثروة في حد ذاتها لا تفي بالغرض أيضًا، إلى جانب الدخل، فإن الدعم الاجتماعي في أوقات الحاجة، ومتوسط العمر المتوقع الصحي، وغياب الفساد في الحكومة، وحرية اتخاذ خيارات الحياة والكرم تجاه الآخرين هي المتغيرات الرئيسية الأخرى التي يستخدمها الباحثون في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في تقريرهم لتقييم الرضا عن الحياة”.

وبين التقرير أن العراق جاء بالمرتبة السادسة أسعد دولة في الشرق الأوسط والمرتبة 111 عالميا، فيما جاءت إسرائيل بالمرتبة الأولى، تليها البحرين ثانيا ومن ثم الإمارات ثالثا والسعودية رابعا ومن ثم الكويت خامسا”.

وتابعت ان ايران جاءت سابعا بعد العراق ولبنان جاء ثامنا ومن ثم جاءت فلسطين تاسعا والأردن عاشرا واخيرا تذيل اليمن دول الشرق الاوسط كأسعد دولة فيها.

يوفر توازن كل هذه العوامل لقطة أفضل للسعادة بشكل عام من مجرد عدد قليل من العوامل الجيدة على حساب الآخرين وهذا التوازن هو الذي تفتقر إليه العديد من دول الشرق الأوسط.

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