الكهرباء تؤكد استعدادها لزيادة ساعات التجهيز

2021/05/30 | 13:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، أن استعداداتها لزيادة ساعات التجهيز أصبحت شبه كاملة، فيما أشارت إلى استحداث 2040 مغذيَّاً للشبكات الكهربائية استعداداً لفصل الصيف.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح صحفي، إن “خطط الوزارة شبه مكتملة، لكننا ننتظر فقط معاودة استقرار الغاز الايراني المورد لمحطات الانتاج”.وأضاف أن “الوزارة قطعت تفاوضات […]

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