اليكتي يحدد الموعد: الوفد الكردي يحمل 3 ملفات إلى بغداد وينتظر ’قرارات حاسمة’..

2021/05/30 | 13:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حدد الوفد الكردي المفاوض في بغداد، الأحد، ثلاثة ملفات لبحثها مع الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن الشعب الكردي يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقالت عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير في تصريح للقناة الرسمية، تابعه "ناس" (30 أيار 2021)، إن "وفداً من إقليم كردستان سيزور بغداد خلال الأسبوع الحالي"، مبينةً أنَّ "الزيارة تهدف لبحث أسباب التأخير في تنفيذ الموازنة".

وأضافت، أن "الشعب الكردي يعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة وعدم تنفيذ قانون الموازنة يؤثر فيه"، مردفة بالقول إن "الوفد سيبحث ايضا حصة الاقليم والمشاكل الاقتصادية واستقطاع الرواتب وغيرها ومن المؤمل التوصل الى قرارات حاسمة بهذا الشأن".

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