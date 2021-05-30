2021/05/30 | 13:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تطعن بقرار حبس مدير عام سابق في هيئة الاستثمار ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/30 | 13:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تطعن بقرار حبس مدير عام سابق في هيئة الاستثمار ببغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تطعن بقرار حبس مدير عام سابق في هيئة الاستثمار ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).