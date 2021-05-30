يوم واحد على انتهاء مهلة انطلاق خطة وزارة الكهرباء.. ماذا سيحدث خلال الصيف المقبل وكيف تحل مشكلة الغاز الايراني؟

2021/05/30 | 13:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، أن استعداداتها لزيادة ساعات التجهيز أصبحت شبه كاملة، فيما أشارت إلى استحداث 2040 مغذيَّاً للشبكات الكهربائية استعداداً لفصل الصيف، في الوقت الذي لم يتبق سوى يوم واحد لحلول شهر حزيران الذي حددته الوزارة كموعد لانطلاق خطتها بزيادة التجهيز والانتاج الكهربائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية إن “خطط الوزارة شبه مكتملة، لكننا ننتظر فقط معاودة استقرار الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج”.

وأضاف أن “الوزارة قطعت تفاوضات كبيرة مع الجانب الإيراني، وقدمت مقترحات ناجعة، لاقت ترحيباً من الأخيرة”، مشيراً بالقول “ننتظر أن تحسم قضية معاودة إطلاق الغاز، الذي سيؤدي لاستقرار المنظومة”.

وأشار إلى أن “استعداداتنا أصبحت شبه كاملة، حيث دخلت وحدات توليدية للمنظومة الكهربائية، منها الوحدة التوليدية الأولى بمحطة كركوك الغازية، فضلاً دخول الوحدة التوليدية الأولى في محطة صلاح الدين الحرارية، إضافة إلى أن هناك وحدات في محطات المسيب وهي الوحدات التوليدية الأولى والثالثة التي دخلت بطاقة 470 ميغا واط”.

وتابع أن “جميع تفرعات محطات صلاح الدين وخطوط سامراء وغرب سامراء، انتهت الأعمال فيها بالكامل، فضلاً عن أكمال خطوط نقل الطاقة في جنوب العراق”.

وأوضح أنه “تم استحداث ما يقرب من 2040 مغذيَّاً ضمن خطة وزارة الكهرباء للاستعداد في فصل الصيف”، لافتاً إلى أن “هذه الأعمال ستسهم في زيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، وتقوية الشبكة الكهربائية”.

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