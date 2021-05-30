صحة كربلاء تُوَزع ( 444 ) طبيباً دورياً وطبيباً للأسنان وصيدلانياً مُتدرباً بين مُستشفياتها والمركز التخصصي لطب الأسنان

2021/05/30 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ،

الأحد ، عن " توزيع ( 444 ) طبيباً دورياً

وطبيباً للأسنان وصيدلانياً مُتدرباً

من خريجي كليات الطب وطب الأسنان

والصيدلة في الجامعات العراقية

الحكومية والأهلية للدورين ا

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