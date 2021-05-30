جامعةُ الزهراءِ في كربلاء:نقترب من الدخول في التصنيفات العالمية

2021/05/30 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استمدت جامعة الزهراء(عليها السلام)

للبنات من اسمها الشريف، ومن رعاية

الأمانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، وانفرادها بتعليم المرأة، قوة

روحية وشخصية معنوية، اختصرت أمامها

الطريق لتكون في مصاف الج

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