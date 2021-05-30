2021/05/30 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مؤسسة العين التوزيع الجغرافي

للأيتام الذين تحتضنهم وتشملهم رعاية

المؤسسة، بحسب السيد سيف الدين محمد

المتحدث الرسمي باسم مؤسسة العين

للرعاية الاجتماعية التابعة لمكتب

المرجعية العليا.

ونوه محمد من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام مؤسسة تابعة للمرجع السيستاني تكشف عن التوزيع الجغرافي لأعداد الأيتام) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام مؤسسة تابعة للمرجع السيستاني تكشف عن التوزيع الجغرافي لأعداد الأيتام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).