بسبب فتاة.. اعفاء قائد امني كبير في العراق

2021/05/30 | 13:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسنا، الاحد، باعفاء قائد نجدة بغداد واحالته الى الامرة.

وقال مراسل NRT عربية، (30 أيار 2021)، ان " قائد نجدة بغداد تم اعفائه من منصبه بسبب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ان فتاة اتصلت به شخصيا وسهل مرورها اثناء وقت حظر التجوال".

واكد مصدر امني في وقت سابق، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتوقيف ضابط كبير في مديرية النجدة ونقلة الى امرة وزارة الداخلية، بسبب فتاة.

وذكر المصدر في تصريح لـ NRT، الجمعة (28 ايار 2021)، ان "الضابط توسط لسيدة للسماح لها بالمرور من سيطرة امنية خلال حظر التجوال".

واضاف، ان "الضابط ظهر في مقطع الفيديو خلال اتصال هاتفي تحت عنوان "لواء رصافة بغداد".

N.A

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