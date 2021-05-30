2021/05/30 | 13:23 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية البرلمانية تكشف سبب ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الأحد (30 أيار 2021) سبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الصيرفات.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "هذا الارتفاع أمر طبيعي، كون وزارة المالية تبيع الدولار إلى البنك المركزي العراقي بـ (1450)، والبنك المركزي يبيع لـ(42) مصرف بإضافة (10) ارقام وهذه المصارف تبيع للمصارف المحلية ايضا مع اضافة (10) ارقام، ومن ثم التداول بين المواطن وبين الصرفات المحلية تضيف عليها بعض الأرقام، ولهذا نجد الارتفاع أمر طبيعي".

ورأى كوجر أن "التخوف الكبير من ارتفاع كبير بأسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، غير صحيح، وهو أمر مستبعد جداً، خصوصاً هناك سيطرة من قبل الجهات الحكومية المختصة، على سعر الصرف في الاسواق العراقية، ولهذا لا يوجد اي تخوف من اي ارتفاع كبير في اسعار صرف الدولار".

يشار إلى أن أسعار صرف الدولار ارفعت قليلا خلال الأيام الماضي، مقتربة من الـ150 ألف دينار لكل 100 دولار أميركي، على الرغم من تحديد البنك المركزي العراقي 11450 دينارا للدولار الواحد، أي 145 ألف دينار لكل 100 دولار.

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