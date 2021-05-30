وصول وجبة جديدة من لقاح فايزر الى العراق واقليم كوردستان

2021/05/30 | 13:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاحد، عن وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر المضاد لفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر وصلت الى العراق.

وأضافت: انه "تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كوردستان".

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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