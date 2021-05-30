2021/05/30 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إنقاذ اثنين من الكركند البرتقالي النادر كانا معروضين للبيع في مسمكة (مكان لبيع الأسماك) بمدينة "ليستر"، وتمت إعادتهما إلى حوض سمك في مدينة "برمنغهام"، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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