اللجنة المالية: طعن الحكومة بفقرات الموازنة ستحرم المحافظات النفطية من تخصيصاتها بالبترودولار

2021/05/30 | 13:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رأت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، أن طعن الحكومة في بعض فقرات الموازنة ستحرم المحافظات المنتجة للنفط من تخصيصاتها في البترودولار.وذكر بيان للجنة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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