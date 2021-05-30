تحقيق في مكالمة هاتفية مع امرأة يفضي إلى معاقبة مدير نجدة بغداد (فيديو)

2021/05/30 | 13:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

قررت وزارة الداخلية، الأحد، إحالة اللواء عبد الكريم إسماعيل مدير نجدة بغداد إلى الإمرة.

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وقال مصدر في الوزارة لـ "ناس"، (30 آيار 2021)، إنّ "القرار صدر على خلفية تداول فيديو يوثق تدخل اللواء لكسر إجراءات حظر التجوال لأجل امرأة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، مقطعاً مصوراً يظهر امرأة تتصل بقائد أمني ثم تقول "إنه فتح الشارع من أجلها"، على الرغم من إجراءات حظر التجوال.

وصدرت، في وقت سابق، توجيهات عليا بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادثة.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، أنّ قرار العقوبة بحق قائد نجدة بغداد "صدر في ضوء نتائج التحقيقات".

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