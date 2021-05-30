صحيفة سعودية: الأمم المتحدة طالبت الكاظمي بالاستقالة

2021/05/30 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية،

الاحد، عن مطالبة مبعوثة الأمم المتحدة

في العراق جينين بلاسخارت رئيس الوزراء

مصطفى الكاظمي بالاستقالة من منصبه.

وقالت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه

وكالة نون ، إن “بلا

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