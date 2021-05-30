2021/05/30 | 13:39 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة سعودية: الأمم المتحدة طالبت الكاظمي بالاستقالة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الاحد، عن مطالبة مبعوثة الأمم المتحدة
في العراق جينين بلاسخارت رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي بالاستقالة من منصبه.
وقالت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه
وكالة نون ، إن “بلا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة سعودية: الأمم المتحدة طالبت الكاظمي بالاستقالة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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