مقطع فيديو يطيح بقائد نجدة بغداد

2021/05/30 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني مسؤول ، يوم الاحد،

باعفاء مدير نجدة بغداد من منصبه

واحالته إلى أمرة وزارة الداخلية .

ونقل موقع شفق نيوز عن المصدر، قوله إن

أمراً صدر باعفاء اللواء عبد الكريم

اسماعيل من منصبه كقائد نج

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