الخلع وفق القانون العراقي هو اتفاق بين الزوجين على الطلاق و ليس انتصار للمرآة على إنها أرغمت زوجها على الطلاق كما في الأفلام العربية

2021/05/30 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحامية / ايمان رعد الطائي

هنالك مفاهيم خاطئة لمصطلحات قانونية

سائدة في المجتمع العراقي يتناولها

الناس بصورة عامة و يتفاخرون بها على

الرغم من انها لا تدل على الانتصار او

الحصول على الحقوق و لكن يت

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