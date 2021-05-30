2021/05/30 | 14:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعفاء قائد شرطة بغداد من منصبه) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعفاء قائد شرطة بغداد من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).