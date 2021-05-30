2021/05/30 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط مسافر صيني بحوزته جوازات سفر مخالفة في مطار البصرة الدولي.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم ضبط جوازات سفر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مسافر صيني بحوزته جوازات مخالفة بمطار البصرة المركز الخبري الوطني.

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