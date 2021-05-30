توجيه صارم من وزارة التربية حول المناهج الدراسية لطلبة المدارس

2021/05/30 | 14:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجهت وزارة التربية، الأحد، إدارات المدارس بالتقييد التام بقرار تكييف المناهج الدراسية للصفوف المنتهية وغير المنتهية.

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وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 أيار 2021)، أنه "تؤكد وزارة التربية على إدارات المدارس التابعة للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات، بالتقييد التام بقرار تكييف المناهج الدراسية للصفوف المنتهية وغير المنتهية، وذلك ضمن سلسلة إجراءاتها لتنظيم الدراسة في العام الدراسي الحالي 2020 – 2021".وأضاف، أن "المديرية العامة للمناهج وجهت إدارات المدارس بضرورة اتباع ما جاء بالقرارات المتعلقة بتكييف المناهج الدراسية للمراحل الدراسية كافة، وذلك انسجاماً مع متطلبات المرحلة الحالية، وفي حال عدم الالتزام بتنفيذ ما جاء بها تتحمل المدارس المخالفة المسؤولية كاملة" .

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